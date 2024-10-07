"Конечно, это потеря для "Зенита". После травм жизнь начинается заново. Период до повреждения у Глушенкова был хорошим, он выиграл конкуренцию в команде. Но сейчас будет новый этап, после которого ему нужно будет вернуть те кондиции, которые были ранее. Тогда он опять начнет забивать и отвоюет свое место", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с тольяттинским "Акроном" (5:1). Ранее россиянин восстанавливался после травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (1:1).
В текущем сезоне Глушенков провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 26-ю набранными очками.
Семин: травма Глушенкова - потеря для "Зенита". Период до повреждения у него был хорошим
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о травме нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"