"Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции, молодая команда. Я сейчас со своим штабом, с игроками попытаемся сделать всё, чтобы остаться в РПЛ. Это цель клуба", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
7 октября "Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера команды боснийского специалиста Владимира Слишковича. Как сообщил президент "горожан", контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона. Ранее босниец 2 сезона трудился в тренерском штабе московского "Спартака".
На данный момент "Оренбург" после 11 туров в Российской Премьер-Лиге, набрав 7 очков, занимает предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Слишкович: рад поработать в "Оренбурге" - серьезном клубе, у которого есть амбиции
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович поделился своими впечатлениями от своего назначения в клуб с Южного Урала.
Фото: ФК "Спартак"