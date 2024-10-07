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Слишкович: рад поработать в "Оренбурге" - серьезном клубе, у которого есть амбиции

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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович поделился своими впечатлениями от своего назначения в клуб с Южного Урала.
Фото: ФК "Спартак"
"Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции, молодая команда. Я сейчас со своим штабом, с игроками попытаемся сделать всё, чтобы остаться в РПЛ. Это цель клуба", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".

7 октября "Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера команды боснийского специалиста Владимира Слишковича. Как сообщил президент "горожан", контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона. Ранее босниец 2 сезона трудился в тренерском штабе московского "Спартака".

На данный момент "Оренбург" после 11 туров в Российской Премьер-Лиге, набрав 7 очков, занимает предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир Слишкович Оренбург
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