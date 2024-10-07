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Федерация футбола Таджикистана - о матче с Россией: готовы рассмотреть этот вариант в следующем году

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Пресс?секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал о том, когда их национальная команда сможет провести товарищеский матч со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Дело в том, что в июне РФС выходил на нашу федерацию с предложением сыграть в сентябре, октябре или ноябре. В сентябре у нас был турнир в Малайзии, сейчас, в октябре, наша сборная только прилетела в Бангкок, в Таиланде проходит Кубок Короля. Что касается ноября, наше окно уже забито, график плотный, поэтому не представляется возможным сыграть со сборной России. Готовы рассмотреть этот вариант в следующем году", -- приводит слова Салиева "Матч ТВ".

7 октября в подмосковном Новогорске начинается учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Он продлится до 15 октября. Для участия в нём тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным были приглашены 28 футболистов.

Ожидается, что товарищеских матчей во время этого сбора не будет, так как сборная Пакистана отказалась от встречи с россиянами из-за того, что игра не была своевременно согласована с Правительством Пакистана.

Во время прошлого сбора подопечные Валерия Карпина сыграли с командой Вьетнама и одержали победу с крупным счётом - 3:0. Также должен был пройти товарищеский матч со сборной Таиланда, но он был отменён из-за наступившего тайфуна.

Сборная России РФС Сборная Таджикистана
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