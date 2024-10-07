"Мне Игорь Витальевич как тренер очень нравится. Он пришел в Самару и сразу поставил игру. Да, результат не всегда есть. Но в данной ситуации можно за это спросить и с руководителей. Сколько было продано игроков, сколько изменений каждый год... Тренер просто не успевает подготавливать команду. Там по рассказам столько руководителей. Кто в итоге руководит — я не понимаю", - приводит слова Сёмина "СЭ".
Игорь Осинькин возглавил самарские "Крылья Советов" летом 2020 года. В первый же сезон под его руководством волжане заняли первое место в Первенстве ФНЛ и завоевали прямую путёвку в Премьер-Лигу. Кроме того, "Крылья Советов" дошли до финала в Кубке России. Следующие 3 сезона клуб из Самары занимал места в середине турнирной таблицы, избегая попадания в зону стыковых матчей и ниже.
В текущем сезоне "Крылья Советов" в первых 11 матчах набрали 11 очков и на данный момент делят с соперниками 10-12 места в турнирной таблице.
По сообщениям некоторых СМИ, Игорь Осинькин 7 октября может быть уволен с поста главного тренера, а его пост в команде займёт Сергей Игнашевич.
Сёмин: за отсутствие результатов в "Крыльях" можно спросить с руководителей - столько игроков продали
Бывший наставник московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал слухи о вероятной отставке главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"