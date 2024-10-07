"Мы хотим зимой зацепиться за профессиональный футбол. У нас были предложения летом, но Мацей отказался от них потому что не хотелось бороться за выживание. Сейчас уже рассмотрим предложения от клубов ФНЛ, которые претендуют на выход в Премьер-лигу, клубов РПЛ из нижней части таблицы. Мацей жалеет, что летом не принял их предложения.
Просто многие клубы в летнее межсезонье выходили на нас в июне. Казалось, что предложения лучше еще будут. Но если бы мы знали, что ничего хорошего не будет, то думаю, Мацей согласился бы играть и за клубы, борющиеся за выживание", - заявил Орещук.
Польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский "Рубин" летом текущего года после окончания сезона 2023/24. В летнее трансферное окно 35-летнего футболиста связывали с переходом в клубы из России, Греции и Кипра. В минувшем сезоне Мацей Рыбус принял участие в 7-ми матчах в составе "Рубина" в РПЛ. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Еще 1 матч поляк провел в рамках Кубка России.
Большую часть минувшего сезона Мацей Рыбус пропустил из-за травмы бедра. Летом его контракт с "Рубином" подошел к концу. Помимо "Рубина", Рыбус выступал за такие клубы, как московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат" и французский "Лион".
Источник: "СЭ"
Орещук: Рыбус жалеет, что отклонил предложения от клубов РПЛ. Зимой он готов рассмотреть варианты из ФНЛ
Представитель экс-защитника "Локомотива" и "Спартака" Мацея Рыбуса Роман Орещук рассказал о карьерных планах футболиста.
Фото: официальный сайт "Локомотива"