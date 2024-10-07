"Не могу сказать, сможет ли Мусаев сделать "Краснодар" чемпионом. Знаю, что "Зенит" займет первое место в конце сезона. Важно не то, как ты начал, а как закончил. Считаю, что "Зенит" все равно станет чемпионом", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11-ти туров. В активе подопечных Мурада Мусаева 27 набранных очков, столько же очков у московского "Локомотива". Чемпион России шести последних сезонов "Зенит" отстает от "горожан" на 1 очко. В сезоне 2023/24 сине-бело-голубые опередили "Краснодар" и "Динамо" всего на 1 очко.
Канчельскис: сможет ли Мусаев сделать "Краснодар" чемпионом? Знаю, что "Зенит" займет первое место в конце сезона
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе "Краснодара" и "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"