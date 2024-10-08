По информации источника, Виктор Гончаренко не может договориться с "Пари НН" по нескольким пунктам контракта, итоговое решение будет принято сегодня вечером.
Напомним, что ранее руководство "Пари НН" отправило в отставку с поста главного тренера Сашу Илича, который возглавлял команду с мая этого года - сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.
Сообщалось, что место Илича может занять Сергей Юран или Виктор Гончаренко. После 11-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11-ю набранными очками.
Источник: Legalbet.
Источник: Гончаренко не прилетал в Нижний Новгород, клуб и тренер зашли в тупик по нескольким пунктам контракта
Белорусский специалист Виктор Гончаренко не прилетал в Нижний Новгород для подписания контракта с "Пари НН".
Фото: ФК "Урал"