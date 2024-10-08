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Радимов: та добродушность Лички, которая у него есть, играет с ним злую шутку

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Владислав Радимов, экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России, ответил на вопрос, может ли добродушность Марцела Лички привести к его увольнению из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Вполне. И вот мне кажется, та добродушность Лички, которая у него есть, она играет с ним злую шутку. Не с ним, с командой. В прошлом году они боролись за чемпионство, но многие матчи выигрывали в концовке, дожимали, где-то везение было, ещё что-то… - передает слова бывшего футболиста "РБ Спорт".

47-летний Личка возглавляет московский клуб с июня 2023 года. В минувшем сезоне "Динамо" под его руководством до последнего тура боролось за золотые медали, но в итоге заняло третье место.

В текущем сезоне бело-голубые набрали в 11 матчах 20 баллов и идут пятыми в таблице РПЛ.

Владислав Радимов Марцел Личка Динамо
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