"Негодяйские дела высшей категории происходят сейчас в Самаре. Я просто поражён тем, что делает этот "суперагент" в кавычках Ткаченко. Всё идёт от него, я думаю, это он тащит туда Игнашевича и хочет заниматься в "Крыльях Советов" трансферной политикой. Разве можно сейчас поставить в один ряд как тренеров Игнашевича и Осинькина? Состав "Крыльев" разобрали полностью. Но все же закрывают глаза, как будто ничего не понимают", - заявил Стипиди.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин будет уволен со своего поста после матча 11-го тура Премьер-лиги с московским "Локомотивом". По данным источников, Осинькина в самарском клубе должен заменить экс-наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что запланировал встречу с представителями клуба в среду в связи с ситуацией вокруг Осинькина. По словам чиновника, он получил звонок от капитана "Крыльев" Александра Солдатенко. Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл публично поддержал главного тренера и призвал футболистов взять на себя ответственность за результаты.
После 11-ти туров "Крылья Советов" с 11-ю очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Евро-футбол"
Стипиди: негодяйские дела происходят сейчас в Самаре. Разве можно ставить в один ряд Игнашевича и Осинькина?
Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о возможной смене тренера в самарских "Крыльях Советов".
Фото: официальный сайт "Балтики"