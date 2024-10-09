"Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет", - сказал Карпин.
7 октября начался учебно-тренировочный сбор национальной команды России. К этой дате не было известно, с какой командой будет играть товарищеские матч российская сборная. Соперником должна была стать сборная Пакистана, но пакистанцы в итоге отказались от встречи.
На следующий день, 8 октября, менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию не должна была лететь сборная Пакистана как таковая, но возможен вариант с участием команды, собранной из игроков пакистанских клубов.
Валерий Карпин поделился информации о потенциальных соперников сборной России на ноябрьских сборах - россияне сыграют со сборной Сирии, если сирийская команда прилетит в Россию.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: смысла играть с людьми из Пакистана нет. Надо играть со сборной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с организацией товарищеских встреч на октябрьские сборы национальной команды.
Фото: РФС