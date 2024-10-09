"Были слухи про возможный уход тренера, это беспокоило команду. Сегодня на встрече губернатор сказал, что никаких вмешательств здесь не будет. Это важно для всех футболистов нашей команды", - цитирует Солдатенкова "СОВА".
Сегодня, 9-го октября, губернатор Самарской области встретился с представителями самарских "Крыльев Советов". После встречи стало известно, что главный тренер клуба Игорь Осинькин останется на своей должности и не будет отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что новым главным тренером самарцев может стать Сергей Игнашевич.
После 11-ти сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 11 набранных очков. Самарцы потеряли математические шансы на выход из группы Кубка России, заняв последнее место в квартете с московским и махачкалинским "Динамо" и "Спартаком".
Защитник "Крыльев Советов" Солдатенков: были слухи про возможный уход Осинькина, это беспокоило команду
Капитан "Крыльев Советов" Александр Солдатенков рассказал о встрече с губернатором Самарской области.
Фото: ФК "Крылья Советов"