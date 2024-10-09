"Какие-то команды прибавляют, где-то меняются игроки, а от этого и зависит команда. Каждый может выиграть у каждого, но у "Зенита" чуть больше средств и возможностей для покупки хороших футболистов, чем у других клубов. Это играет основополагающую роль", - цитирует Солдатенкова "Чемпионат".
После 11-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров с 26-ю очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на одно очко.
Общая стоимость игроков сине-бело-голубых по версии немецкого портала Transfermarkt составляет 181 миллион евро, игроков "Крыльев Советов" - 49 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Защитник "Крыльев Советов" Солдатенков: у "Зенита" больше средств, чем у других клубов. Это играет важную роль
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"