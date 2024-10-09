"Вижу ли плюсы после смены Федотова на Николича? Однозначно. Сразу бросается в глаза стабильность в обороне. Команда стала пропускать гораздо реже. Да и в атаке играть стали лучше. Но если есть задача попасть в топ-3 – нужно усиляться", - приводит слова Таранова "Спорт День за Днем".
В начале июня 2024 года московский ЦСКА уволил Владимира Федотова с поста главного тренера команды и на его место назначил Марко Николича. В текущем сезоне "армейцы" за 11 туров Российской Премьер-Лиги заработали 20 очков и московскими динамовцами делят 4-5 места в турнирной таблице чемпионата России. На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России ЦСКА за пять матчей набрал 11 очков и расположился на первой строчке в группе С.
Таранов: ЦСКА для попадания в топ-3 нужно усиляться
Бывший защитник самарских "Крыльев Советов" Иван Таранов оценил старт текущего сезона в исполнении московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА