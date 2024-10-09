"Поменяли весь вратарский цех. У нас футбол заточен очень много на короткий пас, а короткий пас начинается от вратаря. И в этом плане нужно еще работать. Даня Уткин ушел тоже. С ним мы хороший коннект имели, на поле понимали хорошо друг друга. Тоже считаю, что для нас это потеря. Нужно время, чтобы освоились, привыкли, особенно вратари", - приводит слова Уткина "Матч ТВ".
Даниил Уткин, выступавший за "Ростов" с июля 2022 года, в сентябре был отдан до конца сезона в аренду грозненскому "Ахмату". Кроме того, в прошедшее межсезонье "Ростов" пополнили сразу 3 голкипера: Рустам Ятимов, Даниил Одоевский, Хидает Ханкич.
После 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов" набрал 12 очков, что позволяет команде Валерия Карпина на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Глебов: считаю, уход Уткина - это потеря для "Ростова". С ним мы имели хороший коннект
Капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал то, как команда обновилась по итогам последнего трансферного окна.
Фото: ФК "Ростов"