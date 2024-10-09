"Конечно, я скучаю по России. Скучаю очень сильно. Мне не хватает моих детей. Они остались в России с мамой. У них там школа. Их мне очень сильно не хватает", - приводит слова Нобоа "Чемпионат".
Кристиан Нобоа с января 2024 года выступает в составе эквадорского клуба "Эмелек". До этого футболист выступал в чемпионате России с февраля 2007 года (за исключением второй половины сезона-2014/15).
Кристиан Нобоа выступал в составе таких клубов, как казанский "Рубин" (2007-2012 гг., 2018 г.), московское "Динамо" (2012-2015 гг.), "Ростов" (2015-2017 гг.), петербургский "Зенит" (2017-2019 гг.), "Сочи" (2019-2024 гг.).
Нобоа: мне очень сильно не хватает моих детей - они остались в России с мамой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа поделился своими впечатлениями от текущего выступления за пределами России.
Фото: ФК "Сочи"