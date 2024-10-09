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Радослав Батак: Иличу в "Пари НН" надо было дать время, его уволили слишком рано

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Бывший игрок "Динамо" (Москва) Радослав Батак высказался об увольнении с поста главного тренера "Пари НН" Саши Илича.
Фото: ФК "Пари НН"
"Нижний" показывал неплохие результаты при нем. Команда пропустила в самом конце матча, и тут же руководство уволило тренера. У "Нижнего" ещё было время, чтобы исправить ситуацию. Илича уволили слишком рано. Тренер не может за полгода целиком изменить команду. Ему надо было дать время", - приводит слова Батака Metaratings.

Саша Илич был отправлен в отставку с поста главного тренера нижегородского "Пари НН" 3 октября. 46-летний сербский специалист возглавил футбольный клуб из Нижнего Новгорода в начале мая 2024 года. Под его руководством команда сумела сохранить прописку в Премьер-Лиги.

"Пари НН" в одиннадцати матчах чемпионата России сезона-2024/25 заработал 11 очков, которые в настоящее время позволяют занимать двенадцатое место в турнирной таблице.

Динамо Нижний Новгород Саша Илич
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