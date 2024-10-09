"Что касается матча с командой Первой лиги, понятно, это нужно останавливать сам чемпионат Первой лиги, что, наверное, проблематично. Потому что календарь составлен. Насчет того, чтобы играть с Медиалигой: я уважительной отношусь к ней, но все?таки не нужно опускаться до этого. Пусть Медиалига играет с собой. Там есть хорошие футболисты, хороший чемпионат, но это не соперник для сборной России", - сказал Семшов в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Сборная России 7 октября начала учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Сборная Пакистана, с которой ранее была достигнута договорённость, отказалась играть с российской командой в октябре. В связи с этим подопечные Валерия Карпина остались без товарищеского матча и раньше намеченного срока завершат сбор.
В качестве идей замены товарищеского матча со сборной Пакистана предлагались встречи с командой игроков Первой лиги или Медиалиги. Но руководство РФС совместно с тренерским штабом национальной команды во главе с Валерием Карпиным отказались от подобного варианта.
Семшов: сборной России не нужно опускаться до игры с Медиалигой
Бывший полузащитник "Торпедо", "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов поделился своим мнением о возможности проведения сборной России товарищеских матчей с командой Первой лиги и с Медиалигой.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу