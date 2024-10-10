Ранее была информация, что самарский клуб намерен уволить Игоря Осинькина из-за неудовлетворительных результатов команды. Позже стало известно, что специалист продолжит работу в "Крыльях Советов".
- Никто не узнает, откуда раскачивалась ситуация с Осинькиным. Считаю, что у "Крыльев" не было оснований менять Осинькина. Что касается вмешательства губернатора Самарской области, мне доводилось с ним общаться. Мы привозили Кубок России в Самару и пообщались с губернатором - он очень любит футбол и переживает за "Крылья", - передает слова Семшова "Чемпионат".
Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Под его руководством клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, а также дошел до финала Кубка России. В текущем сезоне самарский коллектив в 11 турах набрал 11 баллов и располагается на десятой строчке в таблице.
Семшов считает, что у "Крыльев Советов" не было оснований увольнять Осинькина
Экс-полузащитник "Динамо" и сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"