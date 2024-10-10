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Корнеев - о команде Пакистана: они должны приползти на коленях, чтобы сборная России с ними сыграла

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о товарищеском матче с командой Пакистана.
Фото: сборная России
"Правильное решение, что мы не стали играть с "людьми из Пакистана", как выразился Карпин? Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы еще смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли", - сказал Корнеев в эфире "МАТЧ ПРЕМЬЕР".

Напомним, сборная России должна была сыграть товарищеский матч с национальной командой Пакистана в рамках учебно-тренировочного сбора 11 октября, однако соперник отказался. В федерации футбола Пакистана не исключили, что смогут провести этот контрольный поединок в ноябре.

В связи с отсутствием товарищеских игр, сегодня, 10 октября, российская сборная провела открытую тренировку на стадионе "Динамо" в Москве.

Игорь Корнеев Сборная России Сборная Пакистана Товарищеские матчи
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