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Молодежная сборная России разгромила Китай в товарищеском матче

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Сборная России U-21 провела товарищеский матч против сверстников из Китая.
Фото: РФС
Встреча состоялась на поле тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации и завершилась победой российской команды со счетом 6:0. По голу забили Никита Салтыков, Илья Родионов, Александр Чупаев и Кирилл Никишин. Игорь Дмитриев записал на свой счет дубль, дважды поразив ворота китайцев в первом тайме.

Следующий матч молодежная сборная России проведет 14 октября, соперником также станет молодежная сборная Китая. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Напомним, на данный момент сборная России отстранена от участия в официальных матчей и проводит только товарищеские поединки.

Молодежная сборная России
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