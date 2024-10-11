Встреча состоялась на поле тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации и завершилась победой российской команды со счетом 6:0. По голу забили Никита Салтыков, Илья Родионов, Александр Чупаев и Кирилл Никишин. Игорь Дмитриев записал на свой счет дубль, дважды поразив ворота китайцев в первом тайме.
Следующий матч молодежная сборная России проведет 14 октября, соперником также станет молодежная сборная Китая. Встреча пройдет в закрытом режиме.
Напомним, на данный момент сборная России отстранена от участия в официальных матчей и проводит только товарищеские поединки.
Молодежная сборная России разгромила Китай в товарищеском матче
Сборная России U-21 провела товарищеский матч против сверстников из Китая.
Фото: РФС