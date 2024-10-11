"Соболев признавался, что пока не до конца вписался в игру "Зенита"? Потому что надо время. Ты приходишь в команду, которая из года в год становится чемпионом. Понятно, что каждый игрок важен, но мы знаем, кто в основном играет в "Зените" на рояле. Соболеву надо пахать. Он принял этот вызов, это его выбор, пусть сражается", - сказал Парфёнов.
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в конце августа, с 27-летним игроком подписали контракт на три года, до лета 2027-го. По информации СМИ, стоимость трансферы составила 10 миллионов евро. Соболев сыграл за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист - все результативные действия были сделаны в Кубке России.
Часть болельщиков "Зенита" не приняла бывшего спартаковцы, что вылилось в оскорбительные кричалки в адрес Соболева. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 30 тысяч рублей петербургский клуб за поведение своих фанатов.
Источник: "РБ Спорт"
Парфёнов - о Соболеве в "Зените": каждый игрок важен, но мы знаем, кто играет на рояле
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфёнов высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"