"Почему назначить Гончаренко - неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все. Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех. Но не все руководители наших клубов - футбольные люди. Поэтому с ними сложно общаться и сложно ожидать от них правильных решений", - сказал Канчельскис.
Руководство "Пари НН" уволило сербского специалиста Сашу Илича, который возглавил команду в это межсезонье, он заменил на тренерском мостике Сергея Юрана. После 11 туров нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В среду, 9 октября, в "Пари НН" объявили о назначении на пост главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко, с ним подписали контракт на два года. Ранее он возглавлял екатеринбургский "Урал", с которым вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону". До этого Гончаренко работал в "Краснодаре", ЦСКА, "Уфе", "Кубани" и белорусском "БАТЭ".
Источник: Metaratings
Канчельскис - о перестановках в "Пари НН": клуб, который увольняет тренера после 10 туров, вызывает у меня смех
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил решение руководства "Пари НН" уволить Сашу Илича и назначить главным тренером Виктора Гончаренко.
Фото: Фк "Пари НН"