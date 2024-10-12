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Ташуев: "Ахмату" было бы интересно сыграть со сборной России. В советские времена так и делали

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Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев заявил, что было бы интересно провести товарищеский матч против сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"
- Матчи сборной с клубами — один из вариантов, это возможно. Что мы играем контрольный матч с "Динамо" Махачкала, что со сборной — нам какая разница. Интересно было бы. В советские времена так и делали.

Сегодня, 12 октября, грозненский "Ахмат" проведет товарищеский матч с махачкалинским "Динамо". Встреча начнется в 15:30 по московскому времени и пройдет в закрытом режиме.

Напомним, сборная России не нашла соперника для проведения контрольных игр во время октябрьского учебно-тренировочного сбора. В ноябрьскую международную паузу команда Валерия Карпина может сыграть со сборными Сирии и Брунея.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Ташуев Ахмат Сборная России Товарищеские матчи Динамо Мх
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