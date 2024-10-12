- Матчи сборной с клубами — один из вариантов, это возможно. Что мы играем контрольный матч с "Динамо" Махачкала, что со сборной — нам какая разница. Интересно было бы. В советские времена так и делали.
Сегодня, 12 октября, грозненский "Ахмат" проведет товарищеский матч с махачкалинским "Динамо". Встреча начнется в 15:30 по московскому времени и пройдет в закрытом режиме.
Напомним, сборная России не нашла соперника для проведения контрольных игр во время октябрьского учебно-тренировочного сбора. В ноябрьскую международную паузу команда Валерия Карпина может сыграть со сборными Сирии и Брунея.
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев: "Ахмату" было бы интересно сыграть со сборной России. В советские времена так и делали
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев заявил, что было бы интересно провести товарищеский матч против сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"