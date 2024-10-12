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Агент Караваева рассказал о восстановлении футболиста после травмы

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Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника "Зенита" Вячеслава Караваева, высказался о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Ничего серьезного, Славе нужно было чуть больше времени на восстановление, поэтому несколько дней он работал индивидуально. В понедельник Слава начнет полноценно тренироваться в общей группе и готовиться к матчу с "Акроном", - цитирует Бакулина "Чемпионат".

В текущем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в 12-ти матчах петербургского "Зенита" во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 5 миллионов евро.

После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 набранных очков. В 12-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".

Зенит Вячеслав Караваев
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