"Последствия касаются Миши. Это прямое нарушение законодательства страны, в которой мы живем. Он сейчас в отделе полиции. Идет разбирательство по его поступку. Он задержан за мелкое хулиганство", - цитирует Осипова "СЭ".
Сегодня, 12-го октября, фанаты "СКА-Ростова", который возглавляет известный артист Баста (Василий Вакуленко), скандировали оскорбления в адрес блогера Михаила Литвина, который является президентом клуба LitEnergy. Литвин устроил драку с болельщиком "СКА-Ростов", а после вступил в словесную перепалку с Бастой.
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Михаил Литвин получит длительную дисквалификацию за данный инцидент.
Президентом "СКА-Ростов" является известный музыкальный исполнитель Баста (Василий Вакуленко). Напомним, что клубы Медиалиги выступают в Кубке России. Ранее в Госдуме заявили, что после данного инцидента на матчи Медиалиги может быть введен Fan ID, который на данный момент действует в Российской Премьер-Лиге.
Президент Медиалиги Осипов рассказал, что Литвин задержан полицией после драки в матче со "СКА-Ростов"
Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о задержании полицией президента LitEnergy Михаила Литвина.
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