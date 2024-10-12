"Карпин все трезво оценивает. Да, он вроде сказал о себе нелестно, но это где?то с иронией. Потому что сейчас такая ситуация, что игр у нас очень мало, их почти нет. И когда мы играем, тоже не очень понятно. Да, он тренирует сборную, но соревновательного процесса и понимания того, как мы выглядим сегодня на уровне мировых топов, нет", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, из которых 12 завершились победой россиян, 1 - поражением, 5 - ничьей.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российскую сборную от участия в международных турнирах. С того времени команда России проводит только товарищеские матчи, которых в 2024 году было всего 3: против сборных Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0).
Прудников: непонятно, как сборная России сегодня выглядит на уровне мировых топов
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников прокомментировал то, как главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил свою работу на данном этапе.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу