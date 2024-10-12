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Прудников: непонятно, как сборная России сегодня выглядит на уровне мировых топов

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Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников прокомментировал то, как главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил свою работу на данном этапе.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Карпин все трезво оценивает. Да, он вроде сказал о себе нелестно, но это где?то с иронией. Потому что сейчас такая ситуация, что игр у нас очень мало, их почти нет. И когда мы играем, тоже не очень понятно. Да, он тренирует сборную, но соревновательного процесса и понимания того, как мы выглядим сегодня на уровне мировых топов, нет", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, из которых 12 завершились победой россиян, 1 - поражением, 5 - ничьей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российскую сборную от участия в международных турнирах. С того времени команда России проводит только товарищеские матчи, которых в 2024 году было всего 3: против сборных Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0).

Александр Прудников Валерий Карпин Сборная России
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