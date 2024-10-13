"Я считаю, что ["Спартак" в ситуации с Соболевым поступил] правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришёл и сказал: "Я как бы не хочу". Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в "Спартаке"? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи. Я ни в коем случае не осуждаю Соболева — это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живёт", - приводит слова Тихонова "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев в конце августа 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". За трансфер 27-летнего форварда сине-бело-голубые выплатили красно-белым компенсацию в размере 10 млн евро. Контракт между игроком и петербуржцами был подписан по схеме "3+1".
Соболев выступал за "Спартак" с января 2020 года. За это время футболист принял участие в 140 матчах, в которых забил 58 голов, отдал 32 голевые передачи, получил 48 жёлтых карточек и 3 прямые красные карточки, а также стал обладателем Кубка России 2021/22. За свою новую команду нападающий успел провести 6 игр, в которых сумел 1 раз поразить ворота соперника и 1 раз отличиться результативной передачей.
"Люди мечтают об этом!" Тихонов недоумевает, почему Соболев не хотел играть в "Спартаке"
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился своим мнением о переходе нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"