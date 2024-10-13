"Горд за Мотю, что он перешёл в "ПСЖ", мы с ним вместе играли с 12 лет. Но, пожалуй, это не потеря для "Краснодара", потому что Стас Агкацев хорошо себя показывал, когда у Моти были травмы, в Кубке России. Он хорошо и качественно его страховал и заслужил быть первым номером "Краснодара", - цитирует Бородина "Чемпионат".
Голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В текущем сезоне российский вратарь провел за парижан во всех турнирах 3 матча, в которых пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 1 встрече.
На счету голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в текущем сезоне 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и Кубка России, 5 пропущенных мячей и 9 "сухих" матчей. После 11-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю набранными очками.
Бывший игрок "Краснодара" Бородин: уход Сафонова не стал потерей для "быков", Агкацев хорошо страховал Матвея
Экс-игрок "Краснодара" Сергей Бородин высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"