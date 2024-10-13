"Зенит" все равно является фаворитом в чемпионской гонке по ряду причин. Надеюсь, что ему навяжут борьбу, в большей степени "Краснодар" — вижу их основным конкурентом "Зенита", - цитирует Гунько "РБ Спорт".
После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке и отстает от южан на одно очко.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Гунько: "Краснодар" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"