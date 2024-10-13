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Гунько: "Краснодар" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Зенит" все равно является фаворитом в чемпионской гонке по ряду причин. Надеюсь, что ему навяжут борьбу, в большей степени "Краснодар" — вижу их основным конкурентом "Зенита", - цитирует Гунько "РБ Спорт".

После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке и отстает от южан на одно очко.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Дмитрий Гунько Краснодар Зенит
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