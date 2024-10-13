"Какие позиции нужно усилить клубу? Пока еще знакомлюсь с командой, но из очевидного - нужно усилить позицию нападающего", - цитирует Гончаренко "СЭ".
Напомним, 9 октября Виктор Гончаренко был назначен главным тренером "Пари Нижний Новгород", сменив на этом посту Сашу Илича.
После 11 проведенных туров нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. 19 октября "Пари НН" примет на свое поле "Ростов" в рамках 12 тура чемпионата России.
Гончаренко рассказал, какую позицию нужно усилить "Пари НН"
Новый главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко рассказал о проблемных позициях в команде.
Фото: ФК "Пари НН"