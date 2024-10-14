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Медведев: если вы думаете, что "Зенит" чаще играет матчи с иностранными клубами ради денег, то это неправда

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о товарищеских матчах петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас хороший выбор соперников на мартовскую паузу. Игрокам важно поддерживать тонус, когда 12-14 дней нет матчей чемпионата или кубка. Мне кажется, что международные матчи позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет. Почему "Зенит" чаще играет товарищеские матчи с иностранными клубами? Если вы думаете, что это ради денег, то это неправда", - цитирует Медведева Metaratings.

Во время октябрьской международной паузы петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с сербской "Войводиной" и одержал победу со счетом 4:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. В сентябре команда Сергея Семака провела товарищескую встречу с "Кайратом", а летом - с "Црвеной Звездой" и "Тальересом".

После 11-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. На втором месте располагается московский "Локомотив" с 27-ю набранными очками в своем активе.

Александр Медведев Зенит
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