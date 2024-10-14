"Нельзя сказать, что в случае поражения [от "Краснодара" - прим. ред.] "Спартаку" стоит забыть о чемпионских амбициях, потому что сезон длинный. Но всё же чем дальше отрывается лидирующая группа, тем сложнее её догонять. Вряд ли "Спартак" будет чемпионом, потому что предпосылок для этого нет. Но нельзя бросать вёсла после трети чемпионата", — приводит слова Фильцова Legalbet.
За 11 туров Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" набрал 19 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 19 октября на своём поле сыграют с "Краснодаром", который с 27-ю очками лидирует в РПЛ. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
В Кубке России "Спартак" за 5 туров на групповом этапе Пути РПЛ набрал 12 очков, которые позволили команде гарантировать первое место в группе А.
Фильцов - о чемпионстве "Спартака": предпосылок нет, но бросать вёсла нельзя
Бывший голкипер московского "Локомотива" и "Краснодара" Александр Фильцов оценил шансы московского "Спартака" выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"