"Большая конкуренция в команде. Никита получает свое игровое время в Кубке. Он хорошо тренируется, но мы еще раз говорим о том, что справа, слева в атаке и под нападающим очень большая конкуренция. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче. Никита это знает", - сказал Галактионов.
Никита Салтыков окончил академию "Чертаново", играл за вторую команду "Крыльев Советов", петербургскую "Звезду", тольяттинский "Акрон". В московский "Локомотив" нападающий перешел в январе 2024 года и сразу отправился в аренду в самарский клуб. В текущем сезоне он остался в обойме "железнодорожников", на текущий момент на счету 20-летнего Салтыкова две игры в Российской Премьер-Лиги и четыре встречи в Кубке России, где молодой футболист успел отличиться одной голевой передачей.
Действующее трудовое соглашение Никиты с московским клубом рассчитано до конца января 2028 года. Интернет-портал оценивает стоимость нападающего в 3 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: почему Салтыков получает мало игрового времени? Большая конкуренция в команде
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, с чем связано малое количество игрового времени нападающего Никиты Салтыкова.
Фото: ФК "Локомотив"