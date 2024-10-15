"Считаю, что место ниже третьего, конечно, неудовлетворительный результат. Были потрачены приличные деньги, подобраны квалифицированные футболисты. Сейчас состав неплохой. Думаю, что и сама команда не примет такого результата. И руководство, и болельщики", - сказал Ребко.
После 11 туров московский "Спартак" набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от первого и второго мест, на которых расположились "Краснодар" и "Локомотив", составляет 8 очков. Отставание от находящегося на третьей строчке "Зенита" составляет семь баллов.
В следующем 12-м туре "Спартак" на своем поле примет лидера чемпионата "Краснодар", встреча состоится на стадионе "Лукойл-Арена", начало - в 16:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Ребко: место вне топ-3 для "Спартака" - это неудовлетворительный результат. Были потрачены приличные деньги
Бывший футболист "Спартака" Алексей Ребко высказался о притязаниях красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"