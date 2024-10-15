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Источник: спортивный блок "Пари НН" намерен избавиться от нескольких футболистов

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По информации СМИ, спортивный блок нижегородского "Пари НН" в рамках работы по сохранении прописки клуба в РПЛ намерен избавиться от нескольких футболистов.
Фото: ФК "Пари НН"
Сообщается, что в рамках этой работы уже был расторгнут контракт с Дмитрием Живоглядовым, несмотря на желание нового наставника Виктора Гончаренко оставить 30-летнего защитника. Кроме того, во вторую команду были переведены защитник Кирилл Глущенков, полузащитник Илья Жигулёв, нападающего Николоз Кутателадзе, а от участия в официальных матчах отстранён защитник Дмитрий Тихий.

Зимой "Пари НН" может покинуть целый ряд игроков: Зе Турбо, Стоматов, Царукян и Боссели. Данными решениями спортивный блок хочет продемонстрировать руководству клуба, что они способны обновить команду и, тем самым, спасти ее от вылета в Первую лигу.

После 11 тура "Пари НН", набрав 11 очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Источник: Legalbet

Нижний Новгород Дмитрий Живоглядов Виктор Гончаренко Илья Жигулев
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