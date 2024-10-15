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Агент Педро Роши заявил, что экс-игрок "Спартака" надеется вернуться в РПЛ

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Хэмилтон Бернард, агент бывшего футболиста московского "Спартака" Педро Роши, заявил о желании своего клиента вернуться в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Если у нас будет предложение из России, мы его рассмотрим, потому что и Педро, и его семья любят Россию и надеются однажды вернуться в Россию и РПЛ", - приводит слова Бернард Metaratings.

Педро Роша выступал за московский "Спартак" с августа 2017 года. С этого времени бразильский футболист в составе основной команды красно-белых принял участие в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Летом 2022 года игрок покинул команду в связи с истечением срока действия его контракта.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

Педро Роша Спартак
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