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Петржела: Соболев в "Зените" будет выполнять роль Сульшера. Вряд ли он сможет выиграть конкуренцию за место в составе

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела предположил, что новичок команды Александр Соболев не сможет стать игроком стартового состава сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Соболев в "Зените" будет выполнять роль Сульшера - выходить на замену, когда это нужно и забивать. Вряд ли Александр сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у других нападающих сине-бело-голубых. Поэтому Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ", - поделился Петржела.

Санкт-петербургский "Зенит" приобрел нападающего Александра Соболева у московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. Сам футболист подписал со своим новым клубом контракт до лета 2027-го года с опцией продления на сезон.

В 6-ти стартовых матчах за сине-бело-голубых Александр Соболев отметился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей. Суммарно в футболке "Зенита" Соболев провел на поле 280 минут.

Источник: "РБ Спорт"

Властимил Петржела Александр Соболев Зенит
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