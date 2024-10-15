"Соболев в "Зените" будет выполнять роль Сульшера - выходить на замену, когда это нужно и забивать. Вряд ли Александр сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у других нападающих сине-бело-голубых. Поэтому Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ", - поделился Петржела.
Санкт-петербургский "Зенит" приобрел нападающего Александра Соболева у московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. Сам футболист подписал со своим новым клубом контракт до лета 2027-го года с опцией продления на сезон.
В 6-ти стартовых матчах за сине-бело-голубых Александр Соболев отметился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей. Суммарно в футболке "Зенита" Соболев провел на поле 280 минут.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Соболев в "Зените" будет выполнять роль Сульшера. Вряд ли он сможет выиграть конкуренцию за место в составе
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела предположил, что новичок команды Александр Соболев не сможет стать игроком стартового состава сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Зенита"