"Я пересекался с ним несколько раз. Сегодня это сложнее из-за того, что мы в разных странах. Он играет за "Аль-Хиляль", сейчас восстанавливается после травмы. Я думаю, что он должен быть очень счастлив там. Если честно, на мой взгляд, будет очень сложно привезти его в Россию", - приводит слова Гомеса "СЭ".
32-летний бразильский футболист с августа 2023 года выступает за саудовский клуб "Аль-Хиляль". При этом в октябре 2023 года он получил надрыв крестообразной связки, от чего восстанавливается до сих пор.
Ранее Неймар выступал в составе таких команд, как бразильский "Сантос", испанская "Барселона", французский "ПСЖ". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную область нападающего в 30 млн евро.
Артур Гомес - о возможности переезда Неймара в России: думаю, что он очень счастлив в Саудовской Аравии
Полузащитник московского "Динамо" Артур Гомес прокомментировал возможность переезда в Россию бразильского футболиста Неймара.
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