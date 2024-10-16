Сообщается, что руководители "Ростова" просили за 24-летнего футболиста 10+1 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. А срок его контракта с жёлто-синими истекает 30 июня 2028 года.
Организацией перехода Глебова в "Спартак" занимался Павел Андреев, который хотел включить этот трансфер в сделку по переходу нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит". В конечном итоге 27-летний форвард всё-таки стал игроком клуба из Санкт-Петербурга.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Спартак" отказался от трансфера Глебова из-за завышенных финансовых требований "Ростова"
По информации СМИ, московский "Спартак" отказался от трансфера опорного полузащитника Данилы Глебова из-за завышенных финансовых требований "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"