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Губерниев - о травмах Глушенкова: когда перейдёт с пива на чистую родниковую воду, всё будет нормально

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал череду травм нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него всё нормально, он прекрасный футболист. Надеюсь, у него всё будет хорошо, а когда с пива перейдёт на чистую родниковую воду, вообще всё будет нормально", - сказал Губерниев.

Глушенков перешел из московского "Локомотива" в "Зенит" в июне, в десяти матчах во всех турнирах 25-летний нападающий забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Максим получил вторую за сезон травму в игре Кубка России против тольяттинского "Акрона" (5:1), до этого он травмировал руку в матче РПЛ против подмосковных "Химок" (1:1).

В настоящее время Глушенков восстанавливается и пока не тренируется в общей группе. В недавнем интервью проекту "СПГ шоу" Максим признался, что может выпить пива после матчей.

Источник: Metaratings

Максим Глушенков Зенит Дмитрий Губерниев
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