"Меня выписали, но дали рекомендации для домашнего лечения. Примерно полторы-две недели буду соблюдать этот режим. Через неделю снова поеду на осмотр, так как камень был не один, поэтому есть сложности. (...) Из-за здоровья я приостановил обучение на тренера. Рисковать не хочу. Вопрос со стажировкой тоже открыт - она точно будет, но когда и где, пока не решил", - сказал Мостовой.
В начале октября Александр Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках, ему сделали операцию, некоторое время он провел на больничной койке под наблюдением врачей. Недавно Мостового выписали из больницы, назначив определенный режим. Экс-спартаковец проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить лицензию тренера и иметь возможность тренировать клубы РПЛ.
Не за долго до госпитализации Мостовой должен был начать стажировку в московском "Спартаке", которым сейчас руководит Деян Станкович, в прошлом тоже футболист, победитель Лиги чемпионов и многократный чемпион Италии в составе миланского "Интера".
Источник: Sport24
Мостовой: из-за здоровья приостановил обучение на тренера. Вопрос со стажировкой тоже открыт
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своих планах на стажировку в московском клубе и обучении на тренера. Недавно он выписался из больницы.
Фото: ФК "Спартак"