"С Сашей действительно расстались очень хорошо. Все понимали, что нужно перезагружать работу команды, делать ее быстрее и результативнее. Это было правильное и своевременное решение. Большое спасибо Саше. Вокруг этой истории много хейта, кто-то негативит в одну сторону, кто-то — в другую. Подчеркну, что это обоюдное решение двух сторон. Никаких обид нет", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
Саша Илич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Пари НН" 5-го октября после ничейного результата в матче 11-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:2). Сербский специалист работал в клубе с мая текущего года.
Новым главным тренером нижегородцев стал Виктор Гончаренко, последним местом работы которого был екатеринбургский "Урал". После 11-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 11 набранных очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют на своем поле с "Ростовом".
Напомним, что "Пари НН" лишился математических шансов на выход в плей-офф Кубка России, заняв последнее место в группе с "Краснодаром", "Ахматом" и ЦСКА.
Гендир "Пари НН" - об отставке Илича: вокруг этой истории много хейта, но это обоюдное решение
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об отставке Саши Илича с поста главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"