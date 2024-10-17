"Сергееву в целом не нужна была адаптация, он же уже играл в "Крыльях". Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в "Крыльях" всё впереди", - цитирует Бабкина Legalbet.
Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел за самарцев во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", "Тамбов", московские "Торпедо" и "Строгино". Нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 88 матчей и записал на свой счет 26 забитых мячей и 18 результативных передач.
Бабкин: у Ивана Сергеева в "Крыльях Советов" еще все впереди
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин высказался о Иване Сергееве.
Фото: ФК "Крылья Советов"