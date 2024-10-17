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Глебов: из того же ПАОКа уехать в более солидный клуб вероятнее, чем из России

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Хавбек "Ростова" Данил Глебов высказал мнение, что из греческого чемпионата больше шансов уехать в серьезный европейский клуб, чем из РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Глебов ответил на вопрос, как относится к решению экс-форварда ЦСКА Федора Чалова продолжить карьеру в ПАОКе.

- Какой-то смысл в этом есть. Сейчас из того же ПАОКа уехать в более солидный клуб вероятнее, чем из России для нашего футболиста. Ребята уехали, желаю им удачи - чтобы показали себя и перешли в более сильные команды! - цитирует Глебова "РИА Новости Спорт".

Глебов в этом сезоне РПЛ принял участие в 11 матчах РПЛ и записал на свой счет один забитый мяч. "Ростову" футболист принадлежит с 2019 года, а его трудовой договор с донским клубом действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего хавбека "Ростова" в восемь миллионов евро.

Напомним, Чалов стал футболистом ПАОКА в летнее межсезонье, подписал контракт с клубом из Греции до 2027 года. Экс-нападающий ЦСКА провел за ПАОК 11 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру.

Данил Глебов Ростов ПАОК
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