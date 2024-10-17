- Это реально. Максименко созрел. Он способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы. У нас сильная школа вратарей. Максименко может играть в топ-5, - цитирует Гладилина Legalbet.
26-летний Максименко выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего на счету футболиста 179 матчей за столичную команду, в которых он пропустил 206 голов. В этом сезоне вратарь сыграл в 11 поединках.
"Спартак" после 11 туров идет на шестой строчке в таблице, имея в своем активе 19 баллов.
Экс-тренер "Спартака" Гладилин: Максименко созрел для переезда в Европу, он может играть в топ-5
Валерий Гладилин, экс-тренер московского "Спартака", считает, что вратарь красно-белых Александр Максименко способен заиграть в топовых клубах Европы.
Фото: Официальный сайт РПЛ