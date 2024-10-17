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Бывший футболист "Спартака" Маркитесов: Станкович чуть похож на Тедеско

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Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Маркитесов, выступающий сейчас за московскую "Родину", высказался о наставнике красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Честно говоря, удивился назначению Станковича на пост главного тренера "Спартака". Я ещё видел, как он играл за "Интер". Очень хороший игрок и тренер такой же. Он эмоциональный, мне кажется, чуть похож на Тедеско, - цитирует Маркитесова "Чемпионат".

Станкович был назначен на пост главного тренера "Спартака" минувшим летом, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Под руководством сербского специалиста "Спартак" провел в РПЛ 11 матчей и набрал 19 очков, клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Следующим соперником "Спартака" станет лидер РПЛ "Краснодар", встреча пройдет 19 октября, начало игры запланировано на 16:30 мск.

Дмитрий Маркитесов Спартак Деян Станкович Доменико Тедеско
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