- Честно говоря, удивился назначению Станковича на пост главного тренера "Спартака". Я ещё видел, как он играл за "Интер". Очень хороший игрок и тренер такой же. Он эмоциональный, мне кажется, чуть похож на Тедеско, - цитирует Маркитесова "Чемпионат".
Станкович был назначен на пост главного тренера "Спартака" минувшим летом, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Под руководством сербского специалиста "Спартак" провел в РПЛ 11 матчей и набрал 19 очков, клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице.
Следующим соперником "Спартака" станет лидер РПЛ "Краснодар", встреча пройдет 19 октября, начало игры запланировано на 16:30 мск.
Бывший футболист "Спартака" Маркитесов: Станкович чуть похож на Тедеско
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Маркитесов, выступающий сейчас за московскую "Родину", высказался о наставнике красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ