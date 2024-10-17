"Спартак" создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба. Это такая команда, что от нее можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера. Красно-белые сейчас хорошо готовы. Но "Краснодар" - это и вовсе феномен. Вспомните, три матча ничьи в начале чемпионата, а сейчас первые в чемпионате. И если меня спросите: "Кто фаворит?", – я отвечу: "Обе команды". Потому что, действительно, и те, и другие, привлекают наше внимание", - поделился Непомнящий.
Московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар" в матче 12-го тура чемпионата России. Игра пройдет в субботу, 19-го октября. После 11-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 27-ю очками, опережая "Зенит" на 1 очко, а "Локомотив" - по дополнительным показателям.
Московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали в 11-ти матчах 19 очков и отстают от лидера на 8 очков. В минувшем туре "Спартак" разгромил "Ростов" (3:0), а "Краснодар" одержал крупную победу над "Химками" (4:0).
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: "Спартак" создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: официальный сайт "Краснодара"