"Надо же понимать, куда ты идешь работать. И еще вся эта ситуация накладывается на результат. Я не очень слежу за сборной Казахстана по футболу, но понимаю, что сейчас она выступает не совсем удачно. Поэтому у местных людей возникает раздражение. Тут надо быть более дипломатичным. По крайней мере, Черчесову точно надо это делать", - сказал Широков.
Российский тренер Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне этого года. Недавно он попал в скандал, на пресс-конференции после матча казахский журналист в футболке французского клуба "ПСЖ" задал вопрос на родном языке. Черчесов в шутку ответил, не по-французски ли он говорит. Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что штука о языке вышла за рамки, российского тренера оштрафовали на 150 тысяч рублей.
В четырех матчах под руководством Черчесова сборная трижды проиграла и один раз сыграла вничью, при этом не забив ни одного гола. В воскресенье казахские футболисты минимально уступили команде Словении (0:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Сборная Казахстана с одним очком занимает четвертое место в группе 3 дивизиона B.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: Черчесову надо быть более дипломатичным в сборной Казахстана
Бывший игрок "Зенита" Роман Широков высказался о скандале, в которой не так давно попал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Фото: РФС