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Экс-гендиректор "Спартака" Шавло считает трансфер Виллиана Жозе ошибочным

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Сергей Шавло, ранее занимавший должность генерального директора "Спартака", высказался о подписании красно-белых в лице Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Шавло, трансфер Виллиана из испанского "Бетиса" является ошибкой.

- Прежде чем его привезти, должны были узнать, в каком он состоянии. Надо ли его готовить или он сможет играть сразу. Тут была допущена ошибка - привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого нужно готовить. Возможно, до конца и не подготовят. В "Спартаке" надо прессинговать, а он не готов, - передает слова Шавло "Чемпионат".

32-летний бразилец пополнил ряды столичного клуба минувшим летом, до этого он выступал за "Бетис". Сумма трансфера составила два миллиона евро, а контракт футболиста с красно-белыми действует до 2026 года. В текущем сезоне РПЛ на счету Жозе шесть игр, но ни одного забитого мяча. В Кубке России бразилец забил один гол.

19 октября красно-белые на своем поле примут "Краснодар", начало встречи 12-го тура РПЛ запланировано на 16:30 мск.

Сергей Шавло Виллиан Жозе Спартак
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