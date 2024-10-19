По мнению Шавло, трансфер Виллиана из испанского "Бетиса" является ошибкой.
- Прежде чем его привезти, должны были узнать, в каком он состоянии. Надо ли его готовить или он сможет играть сразу. Тут была допущена ошибка - привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого нужно готовить. Возможно, до конца и не подготовят. В "Спартаке" надо прессинговать, а он не готов, - передает слова Шавло "Чемпионат".
32-летний бразилец пополнил ряды столичного клуба минувшим летом, до этого он выступал за "Бетис". Сумма трансфера составила два миллиона евро, а контракт футболиста с красно-белыми действует до 2026 года. В текущем сезоне РПЛ на счету Жозе шесть игр, но ни одного забитого мяча. В Кубке России бразилец забил один гол.
19 октября красно-белые на своем поле примут "Краснодар", начало встречи 12-го тура РПЛ запланировано на 16:30 мск.
Экс-гендиректор "Спартака" Шавло считает трансфер Виллиана Жозе ошибочным
Сергей Шавло, ранее занимавший должность генерального директора "Спартака", высказался о подписании красно-белых в лице Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"