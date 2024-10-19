Ранее бывший капитан "Спартака" Глушаков, бравший с красно-белыми золото РПЛ, дал понять, что хотел бы в будущем вернуться в столичную команду.
- Что я думаю об этом? Не думаю, что Глушаков сможет стать хорошим тренером и привести "Спартак" к чемпионству. Для меня Глушаков неинтересен, - передает слова Рианчо vseprosport.ru.
Напомним, на данный момент права на Глушакова принадлежат подмосковным "Химками". Полузащитник ранее не исключил, что в ближайшем будущем повесит бутсы на гвоздь. За "Спартак" Глушаков выступал с 2013 по 2019 год.
Рианчо: не думаю, что Глушаков может стать хорошим тренером и привести "Спартак" к чемпионству
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказал мнение, что бывший футболист красно-белых Денис Глушаков вряд ли станет хорошим тренером.
Фото: ФК "Спартак"